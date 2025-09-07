福岡県警嘉麻署は7日、嘉麻市平の住民が持つ携帯に同日午前11時20分ごろ、＋（プラス）から始まる電話番号で不審な着信があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。応答すると電子音声で自動音声になり、指示に従うとつながった男性から「NTTプライム料金が未納です」との内容の不審な電話があったという。