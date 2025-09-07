福岡県警柳川署は7日、柳川市鍛冶屋町付近の路上で6日午後9時ごろ、徒歩で通行中の女性が見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20から30代で身長165くらい。色不明のキャップ帽をかぶり、リュックサックを所持していた。