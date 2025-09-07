「阪神−広島」（７日、甲子園球場）阪神・才木浩人投手が１点リードの五回、先頭の石原に対して頭部死球で危険球退場となった。場内は騒然となる中、湯浅が緊急登板。犠打で１死二塁とピンチを迎えたが、中村奨を一邪飛に仕留めた。さらにファビアンも捕邪飛に打ち取り、無失点でしのいだ。勝てば２年ぶり優勝が決まる一戦。才木は４回まで無失点に抑えていたが、まさかの展開となった。