お笑い芸人・好井まさおが６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「好井まさおの怪談を浴びる会」を更新。俳優・山田裕貴をゲストに招いた。同チャンネルは、怪談の語り部としても人気の好井が、怪談師やタレントをゲストに迎えて心霊、オカルト、ヒトコワなど、さまざまな恐怖談を紹介する。好井は「ビッグゲスト来ました！」と山田を紹介。視聴者も意外なゲストに大興奮した。好井は「山田裕貴さん、ラジオとかいろんな所で