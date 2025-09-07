国民民主党の玉木代表は７日、石破首相（自民党総裁）が辞任の意向を表明したことを受け、「政治空白が長引いてしまい、物価高騰対策が遅れてしまったことは残念だ。速やかに事態を収束をさせ、喫緊の課題に取り組める政治環境を整えていただきたい」と記者団に語った。今後の対応については、「（自民との）連立は選挙区の問題も出てくるので簡単ではない。まずは政策ごとに協力できるかできないかを判断していく」と述べた。