バレーボールの世界一を決める“世界バレー”の3位決定戦が日本時間7日、タイ・バンコクで行われ、女子日本代表（世界ランク5位）はブラジル（同2位）に2ー3（12ー25、17ー25、25ー19、29−27、16ー18）で敗戦。2010年の銅メダル以来15年ぶりのメダルには届かず、ネーションズリーグに続き4位で今大会を終えた。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバースタメンは石川真佑（25）、島村春世（