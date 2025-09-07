「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」（７日、江戸川）倉持莉々（３１）＝東京・１１４期・Ａ２＝が準優１２Ｒで６コースから１Ｍ最内を突いて２着に食い込み、優出を決めた。「優出は奇跡ですね。準優は今節で一番いい状態で行けたし、やっと乗れる感じになった」と舟足の上昇を喜んでいた。「だいぶ出足に偏っているが、伸び型にはしないと思う」と出足型で優勝戦に挑む。今節は特殊なペラからの調整ス