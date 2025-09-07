サッカー日本代表で先月アーセナル（イングランド）との契約を解消したＤＦ冨安健洋に対し、レアル・ソシエダードとオビエド（ともにスペイン）が獲得戦線に参入するという。スペインのサッカー情報を扱うウェブサイトのフィチャヘス・ネットなど複数のウェブメディアが伝えている。情報によると、所属チームがなく移籍市場が終わった今、移籍金なしで獲得できる点がポイント。冨安は右膝手術により１０月頃の戦線復帰を目指し