いま抹茶が世界で大ブームに。日本でも“抹茶バブル”が到来し茶葉の価格が高騰しています。ニッポンの抹茶が、なぜここまで世界で愛されているのか？そのルーツを探りました。■「魅力は味」空前の抹茶ブーム！外国人がハマるワケ最近やたらと街中で見かけるようになったのが、抹茶大好きの外国人。1日、都内の抹茶教室を訪れてみると…あっちにも、こっちにも、外国人の姿が。こちらの教室では、なんと９割がこうした外国人観光