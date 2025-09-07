メダルにはあと一歩届かなかった。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。２０１０年大会以来、１５年ぶりの表彰台を勝ち取ることはできなかった。因縁の相手の前に涙を飲んだ。パリ五輪銅メダルのブラジルとの通算成績は試合前の段階で４６勝９７敗。銀メダルを獲得した２０２４年ネーションズリーグ（ＶＮＬ）では準決勝で