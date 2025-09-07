アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の横山裕が７日、日本テレビ系「あの頃からわたしたちは」に出演。メンバーの村上信五への思いを語った。横山と村上は同じ日に事務所に入所。２００４年にデビューし、切磋琢磨してきた。２０１８年に元メンバーの渋谷すばるが脱退した時を振り返って、横山は「すばるが脱退してから６人時代があって、めちゃくちゃパワーバランスがおかしくなった。圧倒的なボーカルやったし、空気