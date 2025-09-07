元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（33）が、2025年9月3日に自身のインスタグラムを更新し、夏らしい浴衣姿を披露した。「今年初の浴衣」横山さんは、「今年初の浴衣」とつづり、夏らしい爽やかなデザインの浴衣姿を投稿。写真では、ひまわり柄の浴衣に水色の帯を合わせた姿を公開した。ヘアアクセをつけ、カメラに向かって上品な笑顔をみせている。この投稿には、「綺麗すぎる」「浴衣美人」「艶やか