◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）男子はショートプログラム（ＳＰ）２位の友野一希（第一住建グループ）がフリー５位の１５１・７０点、合計２３６・７８点で日本勢最高の２位だった。「内容重視でやっていたけど、阪神がマジック１だったので、自分も優勝を決めたいなっていうのもあった。そこがちょっと悔しかった」と地元大阪での大会を振り返った。推し