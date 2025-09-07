◆ＹＢＣルヴァン杯準々決勝第２戦川崎―浦和（７日・Ｕ等々力）第１戦（３日）は１―１のドロー。２年連続の４強入りを目指す、１９年大会覇者・川崎がホームに浦和を迎えた。第１戦からは中３日で、先発４人を変更した。長谷部茂利監督は「今回も連戦で、しのぎを削る勝負になる。勝ち上がるためには勝利が必要」と話していた。川崎は前半１５分、高い位置でプレッシャーを掛けてボールを奪うと、ＭＦ脇坂が浦和ＤＦボザに