◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（７日・甲子園）勝てば優勝が決まる阪神は、緊急登板した湯浅京己投手が好投した。先発の才木浩人投手が５回、広島の先頭・石原貴規捕手の頭部にボールを当てて危険球で退場。４回まで３安打無失点と好投していた右腕が、６９球で降板した。無死一塁でマウンドを託された湯浅は、代打・矢野の犠打で１死二塁に。得点圏に走者を進めたが、１番・中村奨を一邪飛、２番・ファビアンを捕邪飛に