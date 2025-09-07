◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯最終日（2025年9月7日関空アイスアリーナ）男子フリーが行われ、SP2位の友野一希（第一住建グループ）が151・70点で合計236・78点として2位となった。序盤に4回転トーループを決めながら、3回転ループや以降の連続ジャンプなどでミス。点数を伸ばすことができず、逆転優勝はならなかった。演技後の取材で「阪神がマジック1だったので、自分も一緒に優