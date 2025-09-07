茨城県知事選は７日投票が行われ、現職の大井川和彦氏（６１）（無＝自民、国民民主、公明推薦）の３選が確実な情勢となった。大井川氏は企業誘致件数や農産物輸出額を伸ばした実績をアピール。「新しいことに挑戦し続ける」などと訴え、幅広い層に浸透した。同知事選ではほかに、いずれも無所属新人で、元茨城大副学長の田中重博氏（７８）（共産推薦、社民支持）と元警備会社社員の内田正彦氏（５１）が立候補していた。