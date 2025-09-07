◇プロ野球セ・リーグ阪神-広島(7日、甲子園球場)阪神の湯浅京己投手が緊急登板で無失点リリーフを見せました。1点リードの5回、先発の才木浩人投手が先頭打者の石原貴規選手に頭部への死球。石原選手は落ち着いて立ち上がるも、これが危険球となり、才木投手の退場が宣告されました。急きょマウンドに上がった湯浅投手は送りバントで2塁へ進められましたが、後続を抑え得点を与えず。緊急登板は打者3人を10球で抑える好リリーフを