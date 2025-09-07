「今回で最後の写真集という思いでいろいろな衣装やシチュエーションに挑戦しました。不安だった初のランジェリー姿も素敵に撮影していただけたのでぜひ見てください！」SKE48のセンターとしてグループを牽引し、アイドル史にその名を刻んだ松井珠理奈。1st写真集から10年の時がたち、2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）を9月9日に発売する。「10年前と比べて、身も心も柔らかくなったように感じます。1st写真集では『もっと頑張