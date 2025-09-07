（台北中央社）EXILEのAKIRAが6日、音楽フェスティバルに出演するため、台湾を訪問した。降り立った台北松山空港には約100人のファンが集まり、手作りのパネルなどで出迎えた。2019年に台湾の俳優でモデルのリン・チーリン（林志玲）と結婚し、その後男児にも恵まれたAKIRA。6日午後のインタビューでは、日頃から家族と過ごす時間を大事にしていると明かした。結婚式を挙げたり、リアリティー番組の企画で滞在したりした南部・台南