プロ野球の元名投手・郄村祐氏を父に持ち、モデルや女優として活躍中の郄村梨々花がグラビアに初挑戦した。この挑戦には彼女の強い決意があった。「長年芸能活動をしてきて、最後の賭けとして挑みました。モデルの仕事は商品の魅力を伝えることですが、グラビアは自分自身を魅せるという違いがあります。芸能の仕事は4、5歳からずっと続けており、中学受験の際に一度休止しました。中学2年で活動を再開して、それか