Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。ノエビアスタジアム神戸では、ヴィッセル神戸と横浜FCが対戦している。第１戦は横浜FCが２−０で勝利。２点を追いかける神戸に、26分にアクシデント。マテウス・トゥーレルが持ち出したボールが長くなり、カットしようとした横浜FCの小倉陽太に対し、M・トゥーレスが激しいスライディングタックル。主審はレッドカードを提示する。 だが、その