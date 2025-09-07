４万5278人が入ったスタジアムで、敵のファンを驚嘆させた。現地時間９月６日（日本時間９月７日）、日本代表はアメリカのオークランドでメキシコ代表と対戦。難敵相手に互角以上の戦いを見せながらも、０−０のドローに終わった。ほぼメキシコのファンで埋め尽くされたオークランド・コロシアムが、日本代表戦士のプレーで沸いたのが43分だ。 ７番をつけた左ウイングバックの三笘薫が、タッチライン際で、いわゆるク