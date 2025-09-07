中国SNSの微博（ウェイボー）で6日、「米国の政治家が月面に立つ米国国旗を中国に抜き取られることを懸念」とする話題がトレンド上位に浮上した。中国国営中央テレビ（CCTV）はウェイボーへの投稿で、このハッシュタグを付け、米下院議員のバレリー・フーシー氏が、中国が2030年までに宇宙飛行士を月に送ることに注力していることについて「良くない状況だ」との認識を示したことや、海外メディアのArs Technicaが8月19日付記事で