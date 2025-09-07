任期満了に伴う三重県知事選挙で、現職の一見勝之さん（62）の再選が確実となりました。自民・立憲・公明・国民の推薦を受けた一見さんは、台風15号への対応などの公務と並行して県内の市町をくまなく回り、街頭演説には各党の国会議員や県議が応援に駆け付けました。1期目の4年間で進めた南海トラフ巨大地震への備えなどの実績をアピールし、東海テレビの出口調査でも2人の新人候補を引き離し、当選を確実にしていま