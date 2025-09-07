Photo: 吉嗣裕馬 夏の背中を少しでも快適に。PCに書類、充電器……と、リモートワーカーの背中には荷物がたくさん。なんとかリュック自体の機能性に頼って、暑くても軽やかに移動したいところです。荷物が多いとリュック以外では大変ですからね。というわけで今回は、この夏出会った「機能性抜群なリュック」を紹介します。ガジェットの持ち運びに最適な「Aerのリュック」