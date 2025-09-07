【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】転倒に巻き込まれて足首ロックの瞬間日本代表のMF久保建英が、相手DFの転倒に巻き込まれて足首を傷めた。サポーターからは悲鳴が上がった。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。終始主導権を握り、相手に退場者が出たもののゴールレスドロー