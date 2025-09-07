三重県知事選は７日、投開票され、現職の一見勝之氏（６２）（自民、立憲民主、国民民主、公明推薦）が新人２人を破り、再選した。知事選には一見氏のほか、いずれも新人で前同県四日市市議の伊藤昌志氏（５５）、元建設会社社長の石川剛氏（５１）（共産支持）の計３人が立候補。一見氏の１期４年の県政運営に対する評価、防災や少子高齢化対策などを争点に論戦が繰り広げられた。