【スターバックス】から、秋らしさたっぷりのドリンクが登場！ 今回は、話題の「季節限定ドリンク」を、スタバマニア@stb_____gramさんのInstagram投稿を参考に詳しくご紹介します。チョコ好きは見逃さないで！ ふわふわムースに心惹かれる「チョコレートムースラテ」 スタバマニアの@stb_____gramさんが「毎年恒例」と紹介する「チョコレートムースラテ」。ふわふわのチョコムӦ