【モデルプレス＝2025/09/07】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の金城碧海が9月7日、韓国・東⼤⾨デザインプラザ（DDP）にて開催された⼤規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』にてランウェイデビューを果たした。【写真】JO1金城碧海、ムード漂うランウェイデビュー◆JO1金城碧海、ソウルファッションウィークでランウェイデビュー3金城はARTS DE BASE×PEGLEGのショーに登場。今