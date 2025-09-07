４日、資江の川面を彩る灯籠。（桂林＝新華社配信）【新華社南寧9月7日】中国広西チワン族自治区桂林市資源県を流れる資江の河畔で4日夜、第29回「河灯歌（灯籠流し・歌謡）」フェスティバルと第12回丹霞文化観光フェスティバルが開かれた。灯籠流しやドローンショー、花火ショーが訪れた観光客や市民数万人を魅了した。（記者/趙歓）４日、資江の河畔で灯籠を流す人たち。（桂林＝新華社配信）４日、河灯歌フェルティバ