取材に応じる富士フイルムＢＩの浜直樹社長兼ＣＥＯ。（８月１１日撮影、上海＝新華社配信／李付睿）【新華社上海9月7日】複合機などで世界的シェアを持つ富士フイルムビジネスイノベーション（BI）が、中国での事業展開を一段と強めている。調達から製造、販売、サービス、リサイクルまでバリューチェーン全体がそろう唯一の海外市場とみなし、製造にとどまらずデジタルソリューションの提供へも軸足を広げている。浜直樹社長兼