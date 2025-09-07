◆国際親善試合メキシコ０―０日本（６日・米カリフォルニア州オークランド）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同１３位のメキシコと０―０で引き分けた。約２年ぶりのアジア勢以外との対戦で内容面では手応えをつかんだが、ゴールを奪うことはできず。元日本代表ＦＷの鈴木隆行氏が収穫、課題の両面から試合を振り返った。＊＊＊上田は厳しいボールも収め、味方に繋げる場面が多かった。新しい日本の武器になり得るプ