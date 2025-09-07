◆バレーボール女子世界選手権（７日、タイ・バンコク）３位決定戦が行われ、世界ランク５位の日本は、同２位のブラジルに２―３で敗れた。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダルにはあと一歩届かなかった。２００８年北京、１２年ロンドン五輪金で、昨夏のパリ五輪で銅メダル、前回世界選手権銀メダルのブラジルとは通算４６勝９７敗。７月のネーションズリーグ準決勝でも対戦し、日本はフルセットで敗れてメダルを逃