◇プロ野球セ・リーグ阪神-広島（7日、甲子園球場）広島の先発・アドゥワ誠投手が、4回1失点の粘投を披露しました。優勝マジック1としている阪神と対戦している広島。試合開始から大声援に包まれる甲子園のマウンドにあがったアドゥワ誠投手は、先頭からファーストゴロ、セカンドゴロに打ち取り、順調に2アウトを奪います。3番・森下翔太選手にはこの日初のヒットを浴びますが、続く佐藤輝明選手をショートゴロに打ち取り、初回を