◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神・湯浅がスクランブル登板し、無失点でピンチを切り抜けた。5回先頭、石原を迎えた場面で、ここまで無失点を続けていた先発・才木が頭部死球を与え、まさかの危険球退場。湯浅がコールされ、虎党の大声援を背に受けながらマウンドに上がった。無死一塁から試合再開し、1死二塁とされるも、中村奨を一邪飛、ファビアンを捕邪飛として無失点。ベンチでホッとした表情を