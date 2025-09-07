8月発生した線状降水帯による浸水被害があった石川・金沢競馬場が7日、1ヶ月ぶりに再開しました。ファンにとっては待ちに待ったレース。7日、金沢競馬が1ヶ月ぶりの再開を迎えました。来場者「全然きれいで浸水あったとは思えないような景色でよかった」「速いのとか遅いのとかいて、馬に乗りたいと思った」金沢競馬場は8月7日に発生した線状降水帯による大雨で浸水の被害を受け、約600頭の競走馬が水に浸かったほか、厩務員の宿舎