日米関税交渉の合意を受けて経済や物価の不確実性が低下したことで、市場では10月に日銀が利上げを再開するとの見方が強まっている。こうした中で開かれる金融政策決定会合（9月18〜19日）の注目ポイントは何か。日銀の「利上げ」は本当に近いのか。元日銀の経済分析担当でみずほリサーチ＆テクノロジーズ チーフグローバルエコノミストの河田皓史氏が解説する。【タイムテーブル】00:00イントロ01:10日銀の利上げ観測の高まり