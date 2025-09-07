女優の福原遥が、２７歳の誕生日を迎えたことを報告した。８月２８日が誕生日だった福原は６日、自身のインスタグラムを更新。「先日２７歳になりましたたくさんのお祝いメッセージありがとうございます！応援してくださっている皆様のおかげで、今の自分があるので心から感謝致します！」と記し、女優の橘里依との２ショットに加え、複数のお祝いショットをアップした。「これからも周りにいる、支えてくれている大切な