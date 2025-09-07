◆ＹＢＣルヴァン杯▽準々決勝第２戦神戸―横浜ＦＣ（７日・ノエスタ）Ｊ１の神戸はルヴァン杯準々決勝第２戦で、２点を追って横浜ＦＣと対戦。前半２６分にＤＦマテウストゥーレルが一発退場となった。試合開始から、球際での激しい攻防が続いた。空中戦も多い中で迎えた前半２６分、中盤で少しルーズになったボールにトゥーレルがスライディング。相手選手が倒れる形になると、主審から即座にレッドカードが提示された。