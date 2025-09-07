◆パ・リーグ西武―ロッテ（７日・ベルーナＤ）西武のドラフト５位ルーキー・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝は４回２／３を７安打４失点で降板。１軍初登板初勝利とはならなかった。初回の１球目、１軍デビュー初球は１５１キロをマーク。先頭の高部に左前安打、１死一塁から寺地に四球を与え２死一、二塁とされると、藤岡に中前適時打を浴びて先制を許し悔しげに顔をゆがめた。だがその後は、佐藤から１３７キロカット