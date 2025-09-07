◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神・才木が5回に石原への頭部死球で危険球退場になったことで、藤川監督がベンチを出て広島ベンチに帽子をとって謝罪した。4月20日のこのカードでは、広島・岡本の抜けた変化球が坂本の頭部にあたり危険球退場。この際、藤川監督が烈火のごとく怒ってベンチを飛び出て両軍が入り乱れる状態になった。その後、試合整列時に新井監督が藤川監督と目を合わせないなど、ひと悶