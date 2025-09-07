公明党の斉藤代表は７日、石破首相（自民党総裁）が辞任の意向を表明したことについて「連立政権を運営してきた者として大変残念だ」と記者団に語った。斉藤氏は２日夜に東京都内で首相と会食した際に、「（衆院）解散だけは公明党として絶対に認めることはできない」と伝えたことも明らかにした。自民内では、総裁選の前倒しを回避するため、首相が衆院解散に踏み切る可能性が取り沙汰されていた。