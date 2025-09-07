６日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌9月7日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区は秋を迎え、多くの観光客が美しい風景とシルクロードの風情を満喫している。６日、鳴沙山・月牙泉風景区で写真撮影を楽しむ人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）６日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人たち。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）６日、鳴沙山・月牙泉風景区を