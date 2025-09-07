◇セ・リーグ阪神―広島（2025年9月7日甲子園）阪神の先発・才木浩人投手（26）が5回に危険球退場の大波乱。甲子園球場がどよめきで揺れた。先頭の石原貴のヘルメットをかすめた。その瞬間、広島応援団、阪神応援団両方から悲鳴のような声が起こった。シーズンを支えたエース右腕に対し、球審から退場が宣告されると、今度は球場に大きなどよめきが起こった。SNSでも「えっ!嘘やろ」「危険球退場はルールだから仕方