歌手の松本伊代（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。念願のコンサートに行ったことを報告した。松本は「念願だった松田聖子さんのコンサートへ！！！優ちゃんと一緒にいかせていただきました」と、親友の早見優（59）と一緒に、今年デビュー45周年を迎えた松田聖子（63)の日本武道館で開催されたコンサートに行ったと報告。「始まる前からワクワクオープニング聖子さんの登場ではウルウル可愛さとハッピーオーラと