グラビアアイドルの葉月くれあ（21）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。葉月は「マイナビTGC 2025 A／W＠lulumerry.officialステージありがとうございました」とつづり、人気YouTuber流那さんプロデュースのランジェリーブランド「Lulumerry（ルルメリー）」のステージに登場したことを報告。胸元が大胆に開いた淡いブルーのランジェリー衣装を公開し、「すべて可愛くて素敵でイチコロで