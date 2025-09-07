元℃-uteメンバーの矢島舞美さんの写真集『瞬き』（紙版：2018年11月10日発売）と鈴木愛理さんの全集『永遠』（紙版：2017年3月31日発売）が10日、ワニブックスから電子書籍で配信開始されます。【写真】美しい…シースルーの黒ドレスを着こなす鈴木愛理さん9月10日は「℃-uteの日」として知られており、このタイミングに合わせたリリースです。写真集『瞬き』は、元℃-uteリーダーの大人の女性としての魅力を、ハワイや都内近郊