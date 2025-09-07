元レースクイーン・湊川えりかさんのFLASHデジタル写真集「湊川えりか事件な彼女」がリリースされました。【写真】妖艶な魅力があふれる32歳の湊川えりかさん2025年に不動産投資会社の元会長をめぐる事件で逮捕、のち不起訴になった湊川さん。実名報道され、辛酸をなめた彼女が、限界SEXYショットで再起を図る決意の1冊。美しいスタイルを4種の衣装に包み、手ブラやTバックにも挑戦。32歳のありのままの姿をグラビアで表現する姿