福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は7日、福工大野球場で第1週第2日の3試合を行い、6季連続優勝を狙う九産大が8―0で九工大に快勝して開幕2連勝とした。九共大も7―5で日経大を振り切り2連勝。福教大は4―3で福工大に競り勝ち今季初勝利を収めた。